Opbremsning i forbrugerpriserne skyldes træg økonomi

Den samlede inflation, målt på forbrugerprisindekset, steg med 0,8 procent i maj sammenlignet med samme periode for et år siden.

Inflationen er dermed aftaget, da årsstigningstakten for forbrugerpriserne i april var 1,1 procent.

Ifølge Sydbank skal man huske på, at den beskedne inflation kommer på en halvdårlig baggrund.

- De meget beskedne prisstigninger skal ses i lyset af, at der ikke for alvor er gang i hverken dansk eller international økonomi. Det vidner særligt varepriserne om. Selv når man måler over et helt år, er de nu nemlig faldet en anelse, skriver makroøkonom Søren V. Kristensen i en analyse.

- Det indikerer, at en stor del af den lave inflation faktisk er importeret uden for landet grænser. Hvis man kigger på tjenestepriserne er de over det seneste år vokset med 1,6 procent, og det peger på, at prispresset er lidt større i dansk økonomi.

Danmarks Statistik oplyser, at det især er priserne på brændstof, der trækker årsstigningen på varerne ned.