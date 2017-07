Opbremsning i forbrugerpriserne skyldes benzinpriser

Den samlede inflation, målt på forbrugerprisindekset, steg med 0,6 procent i juni sammenlignet med samme periode for et år siden.

Inflationen er dermed aftaget, da årsstigningstakten for forbrugerpriserne i maj var 0,8 procent.

Det er det største årlige fald siden oktober 2016.

- Den faldende årsstigning på varer er særligt afgørende for den lavere forbrugerprisstigning. Det er især priserne på benzin, der trækker årsstigningen på varer ned i forhold til sidste måned, skriver Danmarks Statistik.

- Vi forventer, at prisstigningerne vil tage en anelse til i styrke hen over de kommende måneder, men fortsat forblive væsentligt under to procent. Det betyder, at danskernes lønninger også i den kommende tid vil vokse hurtigere end priserne.

- Det giver flere penge mellem hænderne hver måned og fungerer dermed som benzin til privatforbruget, der i de seneste år har været den største vækstmotor i dansk økonomi, skriver Søren V. Kristensen, makroøkonom i Sydbank.

Priserne på tøj og fodtøj oplevede det største prisfald i juni. Prisfaldet lød på 2,3 procent. Ifølge Danmarks Statistik skyldes det et begyndende sommerudsalg i butikkerne.

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer steg med 0,7 procent, og det skyldes især højere priser på kød, mælk og chokolade.

Hos Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker i Nordea, er forventningen, at inflationen vil stige endnu mere.

- Trods den lidt lavere inflation i juni forventer vi, at dansk inflation vil kravle endnu højere i den resterende del af året.

- En del af denne udvikling vil stamme fra et opadgående pres fra basiseffekter på energi, fødevarer og navnlig telefoni, der fra næste måned forventes at løfte den danske inflation med omkring 0,25 procentpoint, skriver han i en analyse.