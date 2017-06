Ole Birk vil lade nyt statsejet selskab eje danske tog

- Det vil være med til at sikre statens langsigtede økonomiske interesser i forhold til materielplanlægning og ligebehandling af nye operatører, når togtrafikken udbydes, lyder det i pressemeddelelsen.

Fra Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, er der opbakning til modellen.

- DSB er i dag en stor virksomhed med mange kasketter. DSB har ansvar for stationer, materiel, værkstedsfaciliteter og skal også være operatør. Jeg tror, det er vigtigt, at man får isoleret materieldelen i et selskab, som står for ejerskab og udlejning.

- Det vil gøre, at DSB ikke kommer i en situation, hvor det skal til at leje tog ud til en konkurrent. Det kan godt være, at det vil give et forkert billede af prisen. Så det er rigtigt at gøre det på den her måde, siger Kim Christiansen.

Regeringen har som erklæret mål at sende flere af de danske togstrækninger i udbud. Det fremgår af regeringsgrundlaget.

Der er allerede udsigt til, at private konkurrenter til DSB kommer mere på banen.

Når togtrafikken i Midt- og Vestjylland igen skal sendes i udbud i 2020, bliver der mulighed for overtage togtrafikken på Svendborgbanen og på strækningen Vejle-Struer, som i dag betjenes af DSB.

Det vedtog et bredt flertal blandt Folketingets partier i sidste uge.

Siden 2003 har Arriva haft ansvaret for en del af driften i Midt- og Vestjylland.