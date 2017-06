UCSJ er projektleder på projekt, der blandt andet skal undersøge, hvordan det offentlige med en stor indkøbskraft kan understøtte fødevareerhvervet innovationsmæssigt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Offentlige madindkøb kommer under lup

Erhverv - 08. juni 2017 kl. 15:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når University College Sjælland (UCSJ) de næste tre år skal stå i spidsen for et stort EU-projekt, der har fået en EU-bevilling på 15 millioner kroner, skal virksomheder fra fødevarebranchen være med inde i maskinrummet. Dels fordi det handler om udvikling af vegetabilske fødevarer - i lyset af en hastigt voksende befolkning på verdensplan - dels et fokus på hvordan det offentlige marked kan understøtte væksten i fødevareerhvervet.

- Det er afgørende, at vi har virksomhederne med i et projekt som det her. Det gør, at vi får en innovationsfase, hvor vi får inddraget virksomhedernes viden og udfordringer. Vi skal jo skabe et udviklingsrum, hvor vi også får fat i, hvad der er virksomhedernes virkelighed og kender deres udfordringer. Det handler om at arbejde med konkrete behov og udfordringer, så virksomhederne kan skabe nye produkter og muligheder, siger projektleder Birgitte Echwald, der er chefkonsulent på Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på UCSJ.

Virksomheden AB Catering i Slagelse, der er grossist og står for salg og distribution inden for food-service, kan måske blive en aktuel samarbejdspartner i projektet, hvad angår den del, der handler om, hvordan det offentlige kan understøtte fødevareerhvervet med innovation og udvikling.

- Der bliver ikke handlet ret mange lokale fødevarer i regi af de offentlige institutioner. Det mener jeg, der skal fremover. Som grossist skal vi være med til at profilere de lokale fødevarer, siger direktør Tom Solberg, AB Catering i Slagelse. Han håndterer produkterne fra foreningen Fødevarer Lokalt, der arbejder for at afsætte fødevarer produceret i Vestsjælland.

Det offentlige har i kraft af sin store indkøbskraft en betydelig indflydelse på fødevareinnovationen, og der ser Tom Solberg nye behov.

- Ofte er det sådan, at politikerne siger ét, men indkøberne i det offentlig kan være låst af forkromede aftaler, som andre politikere har lavet på et tidligere tidspunkt. De er låst, så vi skal have belyst, hvordan vi får ændret de nuværende forhold på området, siger Tom Solberg.

