Regeringen foreslår ifølge DR Nyheder at beskære rentefradraget for at finansiere dets kommende boligskatteudspil. Det vil især gøre ondt på unge, der lige har købt bolig i hovedstadsområdet, vurderer boligøkonom.

Økonom: Skatteudspil gør ondt på unge med dyre boliger

Ifølge DR Nyheder vil regeringen finansiere en del af dets nye system for boligbeskatning ved at beskære rentefradraget.

Det bliver de unge boligkøbere i landets største byer, der kommer til at betale en del af regningen for regeringens boligskatteudspil.

- Rentefradraget spiller en afgørende rolle for førstegangskøbere i de dyre områder, så det vil især være denne gruppe, der kommer til at mærke det, siger Lise Nytoft Bergmann.

Rentefradraget betyder, at boligejere med renteudgifter kan trække renterne fra i skat, så en del af udgiften til renterne betales af staten.

Fradraget for renteudgifter er op til 50.000 kroner for singler og 100.000 kroner for par.

Regeringens boligskatteudspil, der ventes præsenteret onsdag middag, ventes at medføre lavere boligskatter for en række boligejere.

Spørgsmål: - Er det så ikke de samme boligejere, der på den ene side rammes af faldende rentefradrag, som begunstiges af lavere boligskat?

- Nej ikke helt. Hvis man ser på boligskatteudspillet på nuværende tidspunkt, så slipper boligejere i dyre områder godt nok med en mindre regning, end man ellers kunne have frygtet. Men de skal stadig betale mere, siger Lise Nytoft Bergmann.

Hun vurderer, at det især vil være ældre boligejere, der har haft bolig i mange år og ikke har megen gæld tilbage, som vil blive de helt store vindere i det nye boligskatteudspil.

Konsekvensen af det nye boligskatteudspil kan på længere sigt blive faldende boligpriser, vurderer Lise Nytoft Bergmann.

- Min vurdering er, at det her samlet set på sigt vil gøre det billigere at erhverve hus i og omkring de store byer, siger Lise Nytoft Bergmann.