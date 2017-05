Økonom: Højere udbetaling er ikke den rette boligmedicin

Sådan vurderer Dansk Erhvervs cheføkonom, Steen Bocian, forslaget fra Den Internationale Valutafond (IMF) om at indføre et krav om, at boligkøbere skal lægge 10 procent af købesummen kontant.

Det kan muligvis hjælpe til at dæmpe prisstigningerne på boligmarkedet, men det kommer til at svække økonomien på andre punkter.

- Selvfølgelig er det muligt at gennemføre. Det er jo ikke lang tiden siden, at vi indførte et krav om fem procent af udbetalingen, og boligmarkedet i København er jo ikke knækket midt over af den grund.

- Tværtimod er det svært at se, at det overhovedet har haft en effekt på priserne. De er i hvert fald fortsat med at stige ganske pænt, siger Steen Bocian.

Han deler bekymringen for, at boligmarkedet løber for stærkt. Han mener dog, at der er bedre håndtag, man kan skrue på, hvis man vil dæmpe risikoen for boligbobler.

- Problemet med forslaget er, at det vil tvinge os til at spare mere op. Og er der noget, danskere ikke skal, så er det at spare mere op.

- Der er ingen grund til at tvinge folk til at betale deres hus ned til sokkeholderen, til de går på pension.

- Langt de fleste danskere har en meget solid pensionsopsparing, og derfor ender det bare med, at vi går i graven med en masse penge, siger han.

Spørgsmålet er også, om et krav om 10 procents udbetaling vil være for skrapt.

Det risikerer at udelukke en del danskere fra bestemte områder, og det kan derfor betyde, at boligpriserne omvendt begynder at falde.

- Om 10 procent så er for højt eller lavt, kan jeg ikke vurdere. Man kan jo begynde med et procentpoint og se, om skruen skal strammes mere efter et par år.

- Men igen, jeg er bare ikke grundlæggende sikker på, at det er den rigtige medicin, siger Steen Bocian.