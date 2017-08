Økonom: For høje realkreditpriser skader økonomien

- Konkurrencerådet er gået grundigt til værks, og konklusionen er klar. Der er for lidt konkurrence. Det bør få politikerne til at kigge på, hvordan man kan mindske de konkurrenceproblemer, der tilsyneladende er, siger Steen Bocian.

At et marked får lov til at leve uden konkurrence, sender nemlig priserne til vejrs, fordi de kan hæves uden frygt for, at en anden stjæler kunden.

Og det giver skadevirkninger for hele økonomien.

- Når det er dyrere at låne penge, end det burde være, betyder det, at virksomhederne har færre penge til investeringer. Det hæmmer produktivitetsvæksten.

- For almindelige mennesker betyder det, at man har en meromkostning til realkreditten. Det giver et velstandstab for familierne, at de tvinges til at bruge for stort beløb på realkreditten, siger Steen Bocian.

Boligposten og dermed udgifter til boliglån er en af de største poster for en almindelig familie.

Derfor gør det også større skade, at der mangler konkurrence på realkreditten, end hvis der var tale om eksempelvis markedet for flåede tomater.

- Det er ikke nemt at opgøre, men hvis man kigger på eksempelvis forbrugerprisindekset, fylder det 20-25 procent. Men for mange familier er det endnu mere.

- Derfor gør det også en forskel, om man betaler en overpris, siger Steen Bocian.

Cheføkonomen mener, at politikerne bør gribe ind og ændre forudsætningerne for branchen, så der kommer mere konkurrence.

- Man må konkludere, at branchen ikke er lykkedes med at regulere sig selv. Så må man kigge på, om man kan gøre noget for at mindske de konkurrenceproblemer, der er, siger Steen Bocian.