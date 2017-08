Ø-færger satte rekorder trods kedeligt sommervejr

Eksempelvis satte juli måned rekord som den måned, hvor flest biler og passagerer sejlede til og fra Bornholm mellem Ystad til Rønne.

Det samme gælder ruterne Bøjden-Fynshav og Spodsbjerg-Tårs.

- Det ser jeg som et klart udtryk for, at der efterhånden er så meget liv, så mange unikke oplevelser og så mange gode events på øerne, at der i høj grad er noget at komme efter uanset vejr og årstid, siger Lindy Kjøller, der er salgs- og marketingchef for rederiet Færgen.

Specielt lørdag 22. juli var travl for mange af rederiets færger.

Blandt andet blev der på ruten mellem Esbjerg og Fanø sat ny rekord for en enkelt dag.

Folketinget besluttede sidste efterår at give tilskud til en række færger, der sejler til danske øer.

Prisnedsættelserne gælder dog kun i lavsæsonen og har derfor ikke direkte indflydelse på tallene.