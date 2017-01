Artiklen: Ø-færger sætter rekorder over hele landet

Det viser rederiet Færgens trafiktal for 2016, som for tre færgeruters vedkommende er rekordhøje.

Det trådte i kraft 1. september og har medført rabatter på visse afgange.

- Efter at billetpriserne til en række danske øer blev at ned uden for højsæsonen, er der nu sat yderligere turbo på fremgangen.

- At der for tredje år i træk er vækst på samtlige færgeruter er helt ekstraordinært og endnu en understregning af, at danskerne er vilde med ø-ferie i deres eget land, siger Lindy Kjøller, der er salgs- og marketingchef i rederiet Færgen.

Størst var væksten på ruten mellem Kalundborg og Samsø, hvor antallet af personbiler steg med 13,6 procent i forhold til 2015, der også var rekordår.

En del af forklaringen på fremgangen her er formentlig også, at man både har fået en ny færgehavn i Ballen, ligesom man har indsat en ny og hurtigere færge på ruten, der nu har en overfartstid på 1 time og 15 minutter.

Mellem Esbjerg og Fanø var trafikvæksten 5,5 procent. Fra 1. september til 30. november - hvor billetpriserne var særligt lave - lød stigningen på 20,3 procent.

Endelig blev der sat ny rekord på ruten mellem Rønne og Ystad, som 326.818 biler benyttede sig af i 2016 - en stigning på 4,5 procent i forhold til året før.

Også Færgens øvrige ruter - Køge-Rønne, Sassnitz-Rønne, Bøjden-Fynshav og Spodsbjerg-Tårs har sejlet med flere biler end året før, uden dog at sætte rekorder.