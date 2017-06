OW Bunker-investorer får fri proces til at forberede retssag

Foreningen OW Bunker-Investor har fået bevilget fri proces til at forberede et gruppesøgsmål mod kapitalfonden Altor og OW Bunkers tidligere ledelse.

- Det betyder, at vi er mere sikre på, at vi kan gennemføre sagen. Det er meget omkostningskrævende at køre sådanne sager, siger Niels Mengel, fungerende formand for Foreningen OW Bunker-Investor og formand for Dansk Aktionærforening.

Foreningen indgav ifølge meddelelsen i december 2016 en stævning mod Altor og OW Bunkers tidligere ledelse med et erstatningskrav på 321 millioner kroner.

Med godkendelsen fra Civilstyrelsen kan foreningen få dækket omkostninger til for eksempel advokatbistand i perioden frem til, at gruppesøgsmålet måtte blive godkendt ved landsretten.

Derefter kan foreningen så ansøge om fri proces til resten af retssagen.

- Vi skal igennem en masse procedurer og krav for at kunne opfylde sådan et gruppesøgsmål. Vi skal blandt andet have indhentet dokumentation for, at investorer, der er med, rent faktisk har tabt penge, siger Niels Mengel.

Han er ikke i tvivl om, at flere investorer, der tabte penge på OW Bunkers krak i 2014, vil komme til.

- Der var omkring 20.000 nye investorer alt i alt. Men vi ved ikke, hvor mange af dem, der rent faktisk tjente penge, eller hvor mange af dem der er udenlandske investorer. Men vi bliver ikke overraskede, hvis vi bliver dobbelt så mange, siger han.

OW Bunker gik konkurs den 7. november 2014 med et tab på 1,6 milliarder kroner.

Det skete, kun syv måneder efter at selskabet fik en forrygende debut på fondsbørsen. Omkring 20.000 privatpersoner udnyttede børsnoteringen til at købe OW Bunker-aktier.

Kapitalfonden Altor ejede OW Bunker indtil børsnoteringen.

Flere andre retssager er under forberedelse efter konkursen. Blandt andet har 26 institutionelle investorer, deriblandt ATP og PFA, sagsøgt konkursboet, Altor, den tidligere bestyrelse og den tidligere ledelse for 769 millioner kroner.