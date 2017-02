Vinderen af Eurovision 2014 var Conchita Wurst. Showet endte med at gå langt over budget.

OVERBLIK: Derfor blev Eurovision så dyrt

Eurovision 2014 blev væsentligt dyrere end forventet. Her kan du få et overblik over hvorfor.

* I et notat fra Folketingets statsrevisorer sidste år fremgik det, at udgifterne til Eurovision 2014 løb op i 334 millioner kroner brutto, altså før eksempelvis indtægterne fra showet på Refshaleøen blev modregnet.

Det skandaleramte melodigrandprix Eurovision 2014 endte med at blive meget dyrere end ventet. Få her et overblik over hvordan budgettet eksploderede:

* DR havde udgifter for 197 millioner kroner, mens Wonderful Copenhagens projektselskab havde udgifter for 137 millioner kroner mod et oprindeligt budget på 34,6 millioner kroner.

* Eurovision blev holdt i de gamle B & W-haller på Refshaleøen i København. Inden showet skulle hallerne bygges om. Det var dette byggeri, der fik budgettet til at skride.

* 18 millioner kroner havde man regnet med, at ombygningen ville koste. Den endte med at koste omkring 90 millioner for projektselskabet.

* Det skyldes blandt andet, at tre bærende søjler i hallerne skulle rives ned, for at DR kunne lave panoramaoptagelser ud over publikum. Efter showet skulle søjlerne bygges op igen. Og det blev langt dyrere, end man havde forventet.

* For at få plads til DR's scenedesign måtte der bygges et teltområde uden for hallerne. De ændrede planer resulterede i et byggesagsgebyr, og teltområdet kom til at koste ekstra i varme og rengøring. Ovenikøbet blev teltene raseret af stormen Carl.

* Desuden modsatte fagforeningerne sig, at projektselskabet kunne benytte sig af frivillig arbejdskraft til byggeriet. Derfor kom der uforudsete udgifter til løn.

Mens DR havde ansvaret for selve showet, stod Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Reda og Wonderful Copenhagen bag projektselskabet.

* For at begrænse de økonomiske skader donerede Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen hver ekstra 4,3 millioner kroner, allerede inden showet skulle afholdes. Københavns Kommune gav senere ekstra 8,7 millioner kroner. Dertil kom indtægterne fra showet.

* Region Hovedstaden bevilgede også et ekstraordinært driftstilskud på 46 millioner kroner til Wonderful Copenhagen for dække en del af underskuddet.

* Wonderful Copenhagen betaler de 46 millioner kroner tilbage via reduktion i regionens grundtilskud til turismeorganisationen i løbet af syv år efter afholdelsen.

Kilde: Wonderful Copenhagen