OECD: Lave renter risikerer at fyre op under ny boligboble

Her advarer OECD om, at "stigende ubalancer på boligmarkedet kan bidrage til overophedning på kort sigt og en risiko for et sammenbrud senere".

- Vedvarende meget lave renter risikerer at blæse en boligboble op, advarer de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation.

Det ville derfor være hensigtsmæssigt at sætte ind over for væksten i udlån, mener OECD.

Især over for de boligejere, der har høj gæld i forhold til deres indkomst, og over for dem med variabel rente på deres lån.

Fastkurspolitikken, der holder den stærke danske krone i en stabil kurs over for euro, er med til at puste til boblen.

Det har allerede udløst prisstigninger, ikke mindst i København og Aarhus, hedder det.

OECD ser en risiko for, at "selvopfyldende forventninger vil blive afkoblet fra de grundlæggende forhold".

Men overordnet vil opsvinget i Danmark fortsætte, mener økonomerne i OECD.

Dansk økonomi ventes at vokse med 1,6 procent i år og 2,1 procent næste år.

OECD overgår dermed forventningen i den seneste prognose fra EU-Kommissionen, når det gælder væksten næste år.

I sin seneste prognose, der kom for en måned siden, spår EU-Kommissionen, at dansk økonomi vil vokse med 1,8 procent næste år.

Generelt går det ifølge OECD godt med beskæftigelsen i Danmark, hvor lysten til at arbejde er hjulpet godt på vej af reformer.

- Ikke desto mindre skal der gøres mere for at sikre, at mangel på arbejdskraft og øget lønpres ikke underminerer fremtidens vækst og konkurrenceevne, skriver OECD i rapporten.

Desuden skal beskæftigelsen blandt marginaliserede grupper, som andengenerationsindvandrere og handicappede, forbedres for at hæve deres levestandard og sociale integration, hedder det.