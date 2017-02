Nyt byggefirma pryder sig med krakket forgængers fjer

Entreprenørselskabet Pihl & Søn gik under med et brag i 2013 og har efterladt et tab på op mod 2,5 milliarder kroner.

Selskabet, der boomede op til krisen, knækkede blandt andet på den svært problemramte inderhavnsbro i København.

Onsdag kom det frem, at en række investorer starter et nyt Pihl & Søn. Juridisk helt adskilt fra det krater af et konkursbo, det tidligere er endt som.