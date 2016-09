Det er godt nyt for forbrugerne, at tidsgrænsen på fri roaming er blevet droppet i nyt udspil fra EU-Kommissionen, mener den europæiske forbrugerorganisation.

Nyt EU-udspil om roaming er godt nyt for forbrugerne

Det mener Monique Goyens, der er leder af den europæiske forbrugerorganisation, BEUC, efter at EU-Kommissionen onsdag har droppet at sætte et loft på 90 dage på fri roaming inden for EU.

Et nyt EU-udspil uden grænser på fri roaming, når man rejser med sin mobil, er godt nyt for de europæiske forbrugere.

- Det er meget gode nyheder, at tidsgrænsen på roaming er blevet droppet, siger Monique Goyens.

Hun siger, at forbrugerne skal kunne tale i mobil, sende sms'er og bruge internettet uden ekstraomkostninger, når de rejser, arbejder eller studerer i et andet EU-land.

Teleselskaberne skal ifølge det nye EU-udspil have mulighed for at gribe ind, hvis en kunde misbruger retten til at bruge sin mobil uden de såkaldte roamingafgifter i hele EU.

- Det er afgørende, at dagens tiltag ikke fører til, at teleselskaberne systematisk kontrollerer alle mobilbrugere, siger hun.

Cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk, Martin Salamon, mener, at det nye udspil er langt bedre end det, som EU-Kommissionen efter hård kritik skrottede for to uger siden.

- Det er et lovende udspil, siger Martin Salamon.

- Nu vender man simpelthen sagen om og fokuserer på de tilfælde, hvor der kan være tale om misbrug, i stedet for at lægge grænser for alle forbrugere, siger han.

De endelige detaljer i EU-Kommissionens nye forslag er endnu ikke udarbejdet.

Men Martin Salamon forventer, at "det kommer til at virke meget fornuftigt" for danskere, der bruger deres mobil i et andet EU-land.

- Der skal laves nogle klare procedurer, så det sikres, at forbrugere, der opfører sig helt almindeligt, ikke bliver straffet, siger han.