EU-Kommissionen foreslår nu at fjerne grænsen for at bruge sin mobil i et andet EU-land både målt i antal dage og forbrug. Men teleselskaberne skal have mulighed for at gribe ind mod misbrug, hedder det.

Nyt EU-udspil foreslår fri roaming året rundt

Det nye EU-udspil afløser en tidligere plan om at begrænse fri roaming til blot 90 dage om året.

Men teleselskaberne skal have mulighed for at gribe ind, hvis en kunde misbruger retten til at tale, sms'e og bruge data på mobilen uden de såkaldte roamingafgifter i hele EU.

Der skal ikke være nogen grænser for at bruge sin mobiltelefon uden ekstra afgifter i et andet EU-land målt i antal dage eller forbrug.

Det foreslår EU-Kommissionen i et nyt udspil til, hvordan reglerne skal føres ud i livet, når ekstra afgifter på roaming efter planen afskaffes i EU fra 15. juni næste år.

EU-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, siger, at det nye udspil skal beskytte både teleselskaber og deres kunder.

- Vi vil ikke opstille nogle grænser i form af antal dage. Men vi besluttede at opstille klare garantier i form af bopæl, siger Andrus Ansip onsdag efter et møde i EU-Kommissionen.

Teleselskaberne skal ifølge planen have mulighed for at henvende sig til kunder, der næsten ikke bruger deres telefon i det land, hvor de har købt simkortet, men bruger telefonen meget i udlandet.

I sådan en situation kan et teleselskab varsle sin kunde om, at der vil blive lagt afgift på brugen af mobilen i udlandet.

Også hvis et simkort er inaktivt i lange perioder og ellers kun bruges til roaming, kan teleselskaberne skride ind, foreslår EU-Kommissionen.

Hvis den samme kunde roamer på flere simkort, har teleselskaberne også mulighed for at advare om, at de vil lægge afgifter på trafikken.

EU-Kommissionen har foreslået, at afgiften i så fald må være op til fire cent (cirka 30 øre) per minut for mobilsnak.

Prisen må være en cent (cirka 7,5 øre) per sms og 0,85 cent (cirka 6,4 øre) per megabyte data, hedder det i forslaget.

Den nye plan, der nu bliver sendt i høring, kommer, efter at EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, for to uger siden trak et tidligere udspil tilbage.

Det var blevet udsat for stærk kritik, fordi det lagde op til at begrænse fri roaming til blot 90 dage om året.

I forvejen er de ekstra afgifter på brug af mobilen reduceret med over 90 procent for både opkald, sms'er og data siden 2007.