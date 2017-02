Nykredit dropper guldregn til chefer ved børsnotering

- Det er ikke derfor, at vi i foreningen går ind for en børsnotering af Nykredit. Det må der ikke være nogen tvivl om.

- Derfor har det været helt klart for mig, at direktionen ikke får bonus, aktieoptioner eller incitamentsordninger, der er hængt op på børsnoteringen. Det er vi enige om i bestyrelsen, siger hun til avisen.

Nina Smith vil gerne undgå at ende i samme situation som ved børsnoteringen af Nets sidste år, hvor 70 ansatte med topchef Bo Nilsson i spidsen scorede en gevinst på næsten to milliarder kroner.

- Jeg vil meget nødig have en Nets-historie eller noget, der ligner. Det kunne give mistanke om andre motiver end Nykredits bedste, siger hun til Børsen.

Anders Drejer, der er professor og ledelsesekspert ved Aalborg Universitet, mener, at det er et "usædvanligt" træk.

- Optionsprogrammer er for at sikre, at direktionen gør alt, hvad den kan, for at børsnoteringen lykkes.

- Men med de relativt store variable belønninger risikerer du også en ledelse, som træffer kortsigtede beslutninger, der kan pumpe aktieværdien op på kort sigt, men skade konkurrenceevnen på langt sigt, siger Anders Drejer til Børsen.

I februar 2016 kom repræsentantskabet i Nykredit frem til, at man skulle arbejde hen imod en børsnotering af selskabet.