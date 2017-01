Nykredit: Lejlighedspriser fortsætter opad i København

I realkreditselskabets boligprisprognose for 2017 forudses det, at ejerlejlighedspriserne stiger med 7,8 procent i København.

Det skyldes ifølge Nykredits boligmarkedsanalytiker, Jacob Isaksen, at dansk økonomi er i god gænge.

- Folk, der kigger på bolig, har en sund økonomi og kan købe for lidt mere, og det får priserne til at fortsætte med at stige.

- Med til historien hører også, at folk, der allerede ejer en bolig i det centrale København, kan få rigtig meget bolig for pengene ved at skifte den ud med et hus i køreafstand fra København, siger Jacob Isaksen.

Han forventer af samme grund, at huspriserne i omegnen af København vil opleve de største stigninger.

Med nye prisstigningerne vil alarmklokkerne i forhold til en mulig boligboble i København igen begynde at ringe.

Nykredit ser dog ingen grund til at være alt for bekymret over, at boligmarkedet overopheder i hovedstaden.

- Opsvinget på boligmarkedet er efterhånden så robust og selvbærende, at det bør kunne klare et mindre tilbageslag i København, hedder det i prognosen.

På landsplan forventer Nykredit, at parcel- og rækkehuse stiger med 3,8 procent i år, mens lejligheder ligger til en stigning på 5,5 procent i år.

Og nøjagtigt som der var fremgang i boligpriserne i alle landsdele sidste år, forventer realkreditselskabet heller ikke at se prisfald i nogen landsdel i 2017.