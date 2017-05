- Nethandlen på dagligvarer er nok ikke så udbredt i region Sjælland. Den er især forbeholdt storbyerne, så der vil ikke ske de store ændringer, siger Henning Bahr, direktør i Retail Institute Scandinavia. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye strømme i dagligvarehandlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye strømme i dagligvarehandlen

Erhverv - 08. maj 2017 kl. 07:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der bliver en discountkæde mindre, når Kiwi lukker, vil konkurrencen på dagligvarer fortsætte - til fordel for forbrugerne. Det er eksperter i detailhandel enige om.

- Den eksisterende kamp mellem lavpriskæderne vil fortsætte. Netto bygger om, og snart åbner der nye REMA 1000-butikker tæt på forbrugeren. Der vil fortsat være lave priser til forbrugeren, siger Henning Bahr, der er direktør i Retail Institute Scandinavia.

Lavpriskæderne herhjemme er Aldi, Fakta, Kiwi, Lidl, Netto og REMA 1000.

I Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, ser direktøren samme udvikling i krystalkuglen:

- Danmark er et af de lande i Europa, der har det største dagligvaresalg via discountkæder, for danskerne er stadig meget optaget af pris. Derfor fortsætter konkurrencen mellem kæderne, men vilkårene ændrer sig. REMA 1000 har for eksempel udvidet sit sortiment, selv om det er en discountkæde, siger Jesper Bo Jensen, Fremforsk. Han er derimod lidt i tvivl, om Fakta vil lykkes med at give overskud.

- Det er nu engang sådan, at jo yngre forbrugerne er, desto mindre loyale er de. Det er primært afstand, der styrer deres loyalitet. Og ser vi på forbrugerne, der flytter fra hovedstaden ud i Region Sjælland, så er de heller ikke loyale, for de har været vant til at have mange specialforretninger, så de får ligesom et chok, understreger Jesper Bo Jensen.

Inden for dagligvarer er det især specialbestillinger og måltidsløsninger, der indtil videre er rykket online, men det vil følge nettrenden, så mere vil komme til.

- Dansk Supermarked prøver at opruste på nethandlen, og der er også andre udbydere. Jeg forventer, at 10-20 procent af dagligvarehandlen vil flytte til nettet inden for fem til syv år, men på discountvarer sker det ikke, før distributionen bliver billigere. I London er det 50 procent af dagligvarerne, der bliver købt på nettet, pointerer Jesper Bo Jensen.

Læs hele artiklen i Sjællands ErhvervsAvis på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/277/