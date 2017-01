15. januar bliver takstsystemer på Sjælland, Lolland, Falster og Møn samlet i et system. Tanken er at gøre systemet mere gennemskueligt, lyder det fra trafikselskaberne.

Nye priser skal gøre kollektiv trafik mere gennemskuelig

Hvis man rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, bliver billetsystemet fremover nemmere at gennemskue.

- Vi har fået kritik for uoverskuelige priser og rabatter, så vi ser frem til at kunne tilbyde kunderne enklere priser, siger han på vegne af trafikselskaberne bag ændringerne.

Med de nye ændringer sikrer trafikselskaberne, at det altid er billigere at bruge rejsekortet end at købe en enkeltbillet.

Samtidig får man 20 procent rabat på rejsekortrejser uden for myldretiden på hele Sjælland.

Ændringerne træder i kraft søndag. Det betyder, at billetsystemerne omstilles fra midnat og frem til klokkens seks søndag morgen.

Det kan betyde, at rejsende ikke vil kunne købe billet, som de plejer i det tidsrum.

Ændringerne vil i visse områder medføre prisstigninger, mens priserne i andre områder vil falde.

Det er ikke alle, der ser det nye system som overskueligt, fortæller Passagerpulsen, der er Forbrugerrådet Tænks afdeling for kollektiv trafik.

Her er man ikke sikker på brugervenligheden i det nye system.

- Vi kan se, at pendlerne synes, at det nye system er svært at gennemskue, siger Lone Fruerskov Andersen, afdelingschef i Passagerpulsen, til Politiken.

- Det er dem, der kender det kollektive transportsystem bedst, og når de synes, det er svært, siger det noget om, at forenklingen ikke helt er lykkedes, siger hun.

Til Politiken oplyser Movia, at 96 procent af de rejsende maksimalt kommer til at opleve stigende billetpriser på op til fem procent.