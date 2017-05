Ny transporttjeneste vil køre lige til lovens grænser

Der er ifølge pressechef Per Jakobsen tale om en transporttjeneste, ikke en taxatjeneste.

- Den nuværende taxalovgivning rummer ikke mulighed for, at vi etablerer os som taxatjeneste.

- Så vi opererer med udgangspunkt i den danske flyttetradition, siger Per Jakobsen.

Det betyder i praksis, at man for at benytte tjenesten skal have transporteret noget, og så må man selv gerne køre med på turen.

Præcis samme koncept benytter man sig også af hos Habil, som allerede er blevet politianmeldt for brud på taxalovgivningen.

Men Ubr City mener ikke, at der er noget at komme efter. Udgangspunktet er, at loven skal overholdes.

- Post Danmark har monopol på at transportere genstande op til 50 gram, så vi vil ikke transportere noget, der er mindre.

- Og hvis vi opdager, at en chauffør bryder med de regler, så ryger han ud af vagten, siger han.

Når den nye taxalovgivning træder i kraft ved årsskiftet, vil der også blive tilbudt egentlig taxakørsel.

- Til den tid kræver vi selvfølgelig, at chaufførerne overholder gældende lovgivning.

- Det gælder, både hvad angår sædefølere, taxametre og hvad der ellers måtte være af krav, siger Per Jakobsen.

Ifølge Ubr City er der allerede over 100 chauffører tilmeldt tjenesten, hvis navn minder meget om den amerikanske forgænger.

Per Jakobsen mener dog ikke, at navnesammenfaldet vil give problemer.

- Vi synes selv, at vi har fundet et godt navn. Og Google, der ejer en del af Uber, har selv godkendt navnet.

Prisen for at benytte tjenesten bliver mellem fem og otte kroner per kilometer og per minut afhængigt af, hvilken størrelse bil der er tale om.

Der er dog mindstepriser på mellem 50 og 300 kroner per tur.