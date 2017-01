Ny københavnerarena kan blive en fordel for Boxen i Herning

Det mener Dan Hammer, der er administrerende direktør for driftsselskabet i Royal Arena.

- Alle multiarenaer i verden er i konkurrence med hinanden. Men jeg er ret overbevist om, at det her kan blive en fordel - også for Boxen, siger han.

- Der vil være kunstnere og sportsarrangementer, der kun kommer til Danmark, fordi vi har to arenaer, lyder det fra Dan Hammer.

Hammer uddyber, at det eksempelvis kun kan lade sig gøre at afholde VM i ishockey i Danmark i 2018, fordi der er to arenaer på den størrelse.

Hos MCH, som står bag Boxen i Herning, hilser man Royal Arena velkommen.

Men man vil se tiden an, før man vurderer konkurrencesituationen i forhold til den nye multiarena, fortæller Georg Sørensen, der er administrerende direktør.

- Men jeg ser bestemt muligheder i det her, siger han.

- Da vi åbnede i 2010, var jeg rimelig klar på, at der også var stor sandsynlighed for, at der ville komme en i København på et tidspunkt.

- Vi er klar på, at vi fortsat skal gøre os umage i forhold til den gæsteoplevelse, vi gerne vil vise, man kan lave i Herning, lyder det fra Georg Sørensen.

Første spadestik til Royal Arena blev taget i 2013. Nu er hallen klar til at præsentere kultur- og sportsarrangementer.

Arenaen kan rumme op til 16.000 mennesker. Man har allerede oplevet en overvældende interesse, og mange billetter er blevet solgt, fortæller Dan Hammer.

- Det indikerer kraftigt, at der er et marked for en multiarena af den her størrelse i København, siger han.

Store musiknavne som Metallica, Drake og Bruno Mars er allerede på plakaten.