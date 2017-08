Ny ingeniøruddannelse vækker optimisme

Af Thomas Rye

Det har i den grad været et hektisk år på Professionshøjskolen Absalon. 17. maj sidste år gav uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) grønt lys til at oprette en diplomingeniør­uddannelse i bioteknologi i Kalundborg, og siden da har der været arbejdet på højtryk for at blive klar til at starte undervisningen fra 1. september i år.