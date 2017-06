Ny duft i bageriet: Lagkagehuset solgt til kapitalfond

Umiddelbart bliver den største ændring ikke synlig for danske forbrugere.

- Efter en årrække med markant vækst på det danske marked og en nylig lancering i London står Lagkagehuset nu foran en videre internationalisering, skriver kapitalfonden.

Den administrerende direktør, Jesper Friis, skriver, at han glæder sig til, at kæden kan føres "videre ud i verden".

Handlen er afhængig af relevante myndigheders godkendelse. I pressemeddelelsen står der, at parterne ikke ønsker at oplyse prisen.

Avisen Børsen skriver, at prisen er på over en milliard kroner, men det har ingen af partnerne ønsket at kommentere over for avisen.

FSN Capitals har hidtil ejet omkring 70 procent af Lagkagehuset. Knap 30 procent har været i hænderne på de to stiftere.

Ledelsen i selskabet har stadig en mindre andel af aktierne i deres besiddelse.

Lagkagehuset har 1800 ansatte og 65 butikker i Danmark samt to butikker i den britiske hovedstad, London. Sidste år røg 665 millioner kroner gennem butikkerne i omsætning.

Kæden har været til salg siden sidste år. Her lød salgskiltet på omkring en milliard ifølge Berlingske Business og Børsen.