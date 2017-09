Nu stiger salget af smarte ure

En af de største spillere på markedet er Samsung, og her fortæller nordisk salgsdirektør Claus Holm, at man for alvor har fået gang i salget det seneste år.

- Det vendte nok, da vi sidste år kom med vores S3-ur. Det ur har solgt virkelig godt, siger Claus Holm, der netop har præsenteret en ny sportsudgave af uret på Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, som holdes i Berlin frem til onsdag.

Et smartwatch har mange af de samme funktioner som en smartphone. For eksempel har de fleste smartwatches indbygget gps til navigation, musikstyring til streamet musik, pulsmåler, skridttæller og meget mere.

Mens man som regel har sin smartphone i lommen, har man typisk et smartwatch spændt om håndleddet, hvilket gør, at det er hurtigt tilgængeligt.

I branchen regnede man med, at de smarte ure ville tage markedet med storm, da Apple præsenterede sit smartwatch tilbage i 2014. Succesen var dog mildest talt moderat.

- Der er så sket det, at smartwatches i højere grad kom til at ligne rigtige ure, samtidigt med at de fik langt flere funktioner. Det har sat gang i det, siger Claus Holm, der beretter om en stigning i salget for Samsungs smartwatches på 75 procent det seneste år.

Det internationale teknologi-site Techcrunch.com kunne for nylig berette om nye markedsforudsigelser fra Gartner, som har analyseret sig frem til, at der i år vil blive solgt 41,5 millioner smartwatches. Det er næsten syv millioner mere end sidste år.

Frem mod 2021 ventes salget næsten at blive fordoblet til mere end 80 millioner enheder per år.

Samtidigt forventes det, at Apple den 12. september vil lancere et nyt Applewatch, hvilket også vil løfte salget.

En af udfordringerne med smartwatches har været, at man har skullet have sin smartphone i nærheden for at udnytte mange af urets funktioner.

Samsung har dog allerede forberedt urene til at kunne fungere uden smartphone, og det samme ventes Apple at gøre. Dermed mener man i branchen, at flere af de benspænd, der har bremset urenes succes, er ryddet af vejen.