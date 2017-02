Nu skal høreapparatet også på nettet

Oticon Opn, som det hedder, er nemlig det første netforbundne høreapparat, og slutter sig dermed til de mange af hverdagens hjælpemidler, som er på nettet.

- Man kan sætte det op på et utal af forskellige måder. Man kan for eksempel sørge for, at lyset tænder i gangen, når man tænder sit høreapparat om morgenen eller noget helt andet, siger en af hovedmændene bag det netforbundne høreapparat, Jens Rosenstand, der er produktmanager hos Oticon.

Det er allerede et stykke tid siden, at de første netforbundne køleskabe kom på markedet og mere end halvdelen af alle de tv-apparater som sælges for tiden er såkaldte smart-tv, der udnytter nettets muligheder, når det for eksempel gælder streaming.

Mens de fleste store producenter af tv og hvidevarer har netforbundne, er det foreløbigt kun Oticon Opn, når det gælder høreapparater. Ifølge Jens Rosenstand er det formentlig kun et spørgsmål om tid, før andre følger efter.

- Vi benytter IFTTT, som er et økosystem for IoT, hvor alle de store er med. Det gælder for eksempel Google, Facebook, Microsoft, Philips, BMW og mange andre. Der er foreløbigt 400 store selskaber med og flere kommer til, fortæller Jens Rosenstand.

Han henviser dermed til et af tidens buzzwords, IoT, som er en forkortelse for Internet of Things, der er en overordnet betegnelse for de mange ting, som efterhånden er netforbundne. Det gælder alt fra smartphones over tandbørster til biler.

- Det betyder, at man kan sætte det helt frit op i et væld af kombinationer. For eksempel kan du få besked direkte i øret, hvis du er blevet tagget i et Facebook-opslag eller lignende.

- Man kan også kombinere det med en ringeklokke, så man får besked i høreapparatet, når det ringer på ens hoveddør. Det sjove er, at man også får beskeden, selv om man ikke er hjemme, men måske er på den anden side af jordkloden.

Ifølge Jens Rosenstand har det netforbundne høreapparat foreløbigt haft så stor succes, at Oticon ikke har kunne følge med.

- Og det er usædvanligt, for vi har ellers ret gode produktionsfaciliteter.

Langt størstedelen går til eksport til USA og de store europæiske lande.