Nu rykker Coop ud på altanen

I de senere år er der sat tusindvis af altaner op på etagebyggeriet især i København, men også i andre større byer. Det er om nogen Sorø-virksomheden Altan.dk, der har stået bag den udvikling, og det skabte i firmaet også den idé, at der er behov for at kunne møblere altanen på en smart og gennemtænkt måde.

- For mange altanejere er det vigtigt at kunne udnytte pladsen på de ekstra kvadratmeter optimalt med møbler, der både er æstetiske og funktionelle, siger Ulrik Knudsen, profil & brandmanager i Altan.dk, der hvert år sætter mere end 3000 altaner op i Danmark.

- Derfor har vores kunder efterspurgt møbler, der er designet specielt til altanen. Interessen for boligindretning er eksploderet i de seneste år, og vi kan se, at mange også gerne vil gøre noget ud af uderummet på altanen.

- Vi syntes, det var et rigtigt interessant projekt. Derfor indledte vi straks samarbejdet med Altan.dk, Møblerne var unikke, fordi der ikke fandtes noget lignende på markedet. Siden 2014, hvor vi indledte samarbejdet, er der blevet skrevet meget om det gode altanliv i boligmagasinerne. Hos Coop kunne vi se, at trenden var kommet for at blive, men vi var ikke selv gode nok til at tænke altanmøbler ind i vort sortiment, siger Dorte Larsen, indkøber i Coop.dk haveliv.