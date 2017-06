Nu får butikker lov at sige nej til natteravnes kontanter

Fra 1. januar næste år skal man have et betalingskort med sig, hvis man vil være helt sikker på at kunne få lov at købe noget i en butik efter klokken 22.

Fredag er det vedtaget i Folketinget, at de danske butikker i tidsrummet 22-06 er undtaget et krav om, at de skal modtage kontanter fra kunderne som betalingsmiddel.