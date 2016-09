Det bliver billigere for diabetes-patienter i fattige lande at få insulin, lover Novo Nordisk. Arkivfoto

Novo vil sælge billig insulin til verdens fattigste

Medicinalgiganten Novo Nordisk lover onsdag at gøre insulin markant billigere for mennesker, der lever i verdens mindst udviklede lande.

Novo Nordisk producerer knap halvdelen af verdens insulin, og virksomheden kalder sit initiativ en forpligtelse til at gøre insulin tilgængelig for alle.

- Vi garanterer, at vi vil levere human insulin til en lav pris for at sikre adgang til kvalitetsbehandling for patienter i de fattigste dele af verden i mange år fremover, skriver selskabet i en meddelelse.

Garantien gælder de mindst udviklede lande, der er defineret af FN. Yderligere bliver såkaldte lavindkomst-nationer udpeget af Verdensbanken også omfattet samt udvalgte organisationer, der yder nødhjælp i humanitære situationer.

Novo Nordisk forpligter sig til, at prisen på medicinen ikke vil blive højere end 20 procent af listepriserne, som patienter i udviklede lande betaler for human insulin.

FN-debattens overordnede tema var den voksende mængde patienter med ikke-smitsomme sygdomme i udsatte befolkningsgrupper.

Flere end 400 millioner mennesker på verdensplan lider af diabetes. Det anslås ifølge Novo Nordisk, at 50 millioner af dem ikke har adgang til insulin.

I første omgang dækker garantien kun human insulin, der er billigere end nyere præparater.

Det er dog planen at arbejde for at gøre mere alternative behandlingsformer tilgængelige i de fattigste lande, "i takt med at de humanitære og økonomiske forhold bliver bedre", skriver Novo Nordisk.