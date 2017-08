Novo-topsællert får vigtig amerikansk godkendelse

Medicinalselskabet har således af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, fået godkendt at udpensle Victozas fordele til nedsættelse af alvorlige hjerte-kar-hændelser i patienter med type 2-diabetes og konstaterede hjerte-kar-problemer på indlægssedlen.

Novo Nordisk har sikret sig endnu et vigtigt salgsargument for selskabets bedst sælgende enkeltmiddel, GLP-1-analogen Victoza, på det store amerikanske marked.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fredag eftermiddag skriver Ritzau Finans.

FDA's afgørelse kommer på baggrund af et omfattende studie, der viser klare fordele ved brugen af Victoza i relation til netop hjerte-kar-sygdomme.

Godkendelsen var også ventet, idet et ekspertpanel under FDA den 20. juni klart anbefalede denne afgørelse med stemmerne 17-2 til fordel for Novo Nordisk-midlet.

- Denne godkendelse er en vigtig milepæl for millioner af amerikanere, der lever med type 2-diabetes, fordi hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag for disse patienter.

- Victoza tilbyder nu mennesker med type 2-diabetes og konstateret hjerte-kar-sygdom en virkningsfuld behandlingsmulighed, der både kan sænke blodsukkeret og mindske deres risiko for hjerte-kar-sygdom, siger Mads Krogsgaard Thomsen, der er forskningsdirektør hos Novo Nordisk, i meddelelsen.

Studiet påviste blandt andet, at Victoza mindsker risikoen for hjerte-kar-relaterede dødsfald samt ikke-dødelige hjerteanfald eller slagtilfælde med 13 pct. sammenlignet med placebo.

Det er dog værd at bide mærke i, at udvidelsen af indikationen for Victoza kun gælder patienter med type 2-diabetes og konstaterede hjerte-kar-problemer.

Dermed er det en mindre patientgruppe, der omfattes af udvidelsen, end tilfældet kunne have været.

- Kigger vi ned bagved forklaringerne, og hvad der blev diskuteret på mødet, peger det i retning af, at Novo ikke får en helt så bred indlægsseddel, som man kunne håbe på, og det dermed kun er en nichegruppe af patienter, den vil vedrøre, skrev Michael Friis Jørgensen, der er analytiker hos Alm. Brand Markets, i en kommentar efter afgørelsen fra det uafhængige ekspertpanel i juni.

Trods den ikke helt så stærke indlægsseddel vurderede han dog, at den fortsat vil være stærkere end hos konkurrerende midler.