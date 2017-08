Novo-regnskab gør ikke investorer meget klogere

Allerede sidste år meldte Novo Nordisks ledelse ud, at man var presset af hård konkurrence på det amerikanske marked for insulinprodukter.

Alligevel er det svært for investorerne at danne sig et indtryk af, hvor store rabatter Novo Nordisk forventer at måtte give næste år, fordi der i regnskabet ikke bliver sat præcise tal på.

Det vurderer aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets.

- Udmeldingen åbner for fortolkning og skaber fortsat usikkerhed om, hvorvidt nogle udenlandske analytikeres estimater om et prisfald på 5 procent eller konsensus på cirka minus 3 procent er det rigtige, siger han til Ritzau Finans.

På en telekonference mandag morgen afviste Novo Nordisks koncernchef, Lars Fruergaard Jørgensen, imidlertid at være mere specifik.

- Fremadrettet har vi ikke til hensigt at komme med eksplicit guidance (forventning, red.) om prisudviklingen, da vi mener, at det ikke giver et komplet billede af udfaldet af kontraktforhandlinger og vækstudsigterne at kommentere priserne isoleret.

- Vi mener, at priserne bør ses i sammenhæng med volumen og produktmix, sagde han ved den lejlighed til Ritzau Finans.

Selv om Novo Nordisk altså ikke melder konkret ud om rabatter i USA, så fastholder ledelsen dog forventningen til salgsvæksten til 2018. Den lyder på fem procent.

Konkurrenterne Sanofi og Eli Lilly har for nylig også offentliggjort regnskab for første halvår. Her var der heller ikke meget at hente i forhold til, hvor store rabatter, man har måttet give til de amerikanske kunder.