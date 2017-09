Novo indgår forlig i USA men afviser anklager om bestikkelse

- Vi mener ikke, at vi har gjort noget ulovligt, fastslår Novos kommunikationsdirektør, Mike Rulis, til Ritzau Finans og uddyber:

- Det kan meget vel være, at vi kunne have vundet sagen, men det er også helt klart, at det ville have taget en lang årrække, og det ville være forbundet med store omkostninger og meget ledelsestid at blive ved med at føre den her sag.

Anklagerne fra den amerikanske regering baseres på påstande fra whistleblowere.

De går hovedsageligt på, at Novo Nordisks sælgere ikke har været helt ærlige omkring de potentielle risici ved brugen af diabetesmidlet Victoza, når de har forsøgt af overtale amerikanske læger til at bruge det på diabetespatienterne.

Victoza har i dyreforsøg vist sig at give kræft i skjoldbruskkirtlen hos mus og rotter, mens der i forsøg i mennesker ikke har været nogen klar konklusion.

Derfor stod der i midlets indlægsseddel, efter at det blev godkendt, at det var uvist, om der var en risiko eller ej.

- Der mener man, at nogle af sælgerne ikke har gjort nok for at kommunikere til lægerne, siger Mike Rulis fra Novo Nordisk.

I forliget indrømmer Novo direkte, at nogle af sælgerne har antydet, at kræftrisikoen kun var relevant for gnavere. Men selskabet mener ikke, at det er det samme som et brud på de amerikanske markedsføringslove.

I et andet tilfælde har en af Novos salgschefer instrueret sine ansatte i at sige til lægerne, at der ikke var nye bekymringer omkring midlets sikkerhed. Det var i strid med et påbud fra myndighederne.

De to indrømmelser er en del af den aftale, Novo har indgået med den amerikanske stat.

Til gengæld er der en række andre anklager i sagen, som Novo Nordisk tager afstand fra, og som ikke er med i forliget.

Blandt andet har der været anklager om returkommission - en form for bestikkelse - til læger, der købte Victoza, samt om at Novo-sælgere forklædte sig som "diabetesinstruktører" for at overbevise læger om at bruge Novos produkter.

- Det er vi helt uenige i, siger Mike Rulis til Ritzau Finans.

De forskellige whistleblowers står dog til at vinde på sagen, da deres anklager har været en del af den samlede statslige sag, og de også får del i den erstatning, som Novo Nordisk betaler.

Selve beløbet har Novo Nordisk allerede hensat til løbende i sine årlige regnskaber.

De 366 millioner kroner blegner da også i forhold til, at Victoza alene i 2016 omsatte for 14,1 milliarder kroner i USA.