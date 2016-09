Novo Nordisk-aktien har været et dyrt bekendtskab for aktionærerne i 2016.

Novo-aktionærer har tabt en milliard kroner om dagen i år

2016 har været et skidt år for Novo Nordisks aktionærer. Selskabets markedsværdi faldet med en fjerdedel.

Det har kostet milliarder for Novo Nordisks aktionærer, der blandt andet tæller en stribe danske pensionsselskaber.

Aktiekursfesten i Novo Nordisk har været meget, meget langt væk i 2016. Prispres på det amerikanske marked, et direktørskifte og bekymringer for fremtiden har sendt kursen markant ned.

- Det var nok en overraskelse for de fleste analytikere, at prispresset i USA var så stort, som det var i første halvår. Så aktien skulle selvfølgeligt falde. Men det sagt, så synes jeg, at faldet er i overkanten, siger Novo Nordisk-analytiker ved Sydbank Søren Løntoft.

Fredag krydsede Novo Nordisks kurs 300 kroner i nedadgående retning. Kursen er ikke set lavere siden starten af 2015.

Det betyder, at aktien siden årets start har mistet 25 procent i værdi.

For et selskab af Novo Nordisks størrelse svarer det til, at dets markedsværdi er faldet med voldsomme 253 milliarder kroner i år. Eller nogenlunde en milliard kroner om dagen.

Novo Nordisk har været en yderst populær aktie blandt private investorer og pensionsselskaber i årevis.

Eksempelvis har ATP flere gange nævnt, at aktieposten i Novo Nordisk har været en positiv bidragyder til resultaterne.

Ved udgangen af juni havde ATP 5,4 millioner Novo Nordisk-aktier til en samlet værdi på 1,9 milliarder kroner. Siden da er aktien faldet 16 procent.

Hos AP Pension har man også mærket Novo Nordisks markante kursderoute. Ved årets start havde AP Pension for 441 millioner kroner Novo Nordisk-aktier.

Industriens Pension havde Novo Nordisk-aktier for 1,3 milliarder kroner ved udgangen af juli.

En af de pensionskasser, der går nogenlunde uskadt igennem, er PKA.

- For et par år siden valgte vi ikke at være mere investeret i danske aktier end i aktier andre steder i verden. Vi har omkring 45 milliarder kroner i aktier. Danske aktier er vel en halv procent af det, og Novo Nordisk endnu mindre

- Så det er ikke noget, der rører os meget, siger direktør for investeringer Michael Nellemann Pedersen.