Novo-aktien banker nedad på negative fremtidsudsigter

Her blev forventningerne til 2017 nedjusteret og koncernen ser nu mulighed for, at forretningen for første gang i mindst et årti kan blive mindre.

Novo Nordisk-aktien styrtbløder fra morgenstunden, efter at medicinalselskabet har aflagt regnskab for 2016.

- Vi ser alle sammen, at der er meget diskussion om priserne i USA. Vi er komfortable for udviklingen i 2017, men det er et mere usikkert miljø, vi arbejder i, sagde administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgen efter regnskabet.

Efter et kvarters handel er aktierne i Novo Nordisk faldet med lidt over seks procent til 234,2 kroner per aktie.

Det svarer til, at Novo Nordisk er blevet 30,8 milliarder kroner mindre værd på 15 minutter.

Efter retræten er Novo Nordisks markedsværdi 471,4 milliarder kroner. Det er voldsomme 288,8 milliarder kroner mindre end for et år siden.

Selv om koncernen tjente flere penge sidste år end året før, så tyder fremtiden mere usikker.

Stigende prispres særligt på det amerikanske marked betyder, at ledelsen i sine udmeldinger til forventningen for 2017 tager forbehold for, at Novos omsætning og indtjening kan falde.

Nedturen kommer hovedsageligt fra USA, hvor priserne er under pres og forventes at være det i år frem.

USA er Novo Nordisks klart største og mest lukrative marked, da selskabet og dets konkurrenter i årevis har kunnet hæve priserne på produkterne.

- Forventningerne til 2017 er en smule skuffende. Ledelsen åbner op for negativ vækst i både omsætning og indtjening, og det modsvarer ikke helt markedets prissætning af aktien.

- Men de lave forventninger er et udslag af øget konkurrence, patentudløb og prispres på diabetes- og hormonpræparater og afspejler en vis usikkerhed om, hvad året vil bringe, sagde Novo Nordisk-analytiker ved Sydbank Søren Løntoft Hansen, før aktiemarkedet åbnede.

Mens de seneste år har været hård kost for Novo Nordisk er aktien dog fortsat steget med næsten 90 procent i forhold til for fem år siden.