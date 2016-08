Novo Nordisks nye topmand er firmaets mand

Den nye mand på toppen af selskabet, hvis globale forretning inden for diabetes omsætter for over 100 milliarder kroner og har tusinder af ansatte i Danmark, er en firmaets mand.

- Jeg har været tæt involveret i de vurderinger, der har ført til bestyrelsens beslutning om at udnævne Lars Fruergaard Jørgensen til min efterfølger - en beslutning, jeg støtter fuldt ud.

- Han er en dygtig forretningsmand med fremragende lederegenskaber og har en naturlig evne til at finde løsninger, hvor andre ser problemer, skriver Lars Rebien Sørensen i en meddelelse.

Lars Fruergaard Sørensen har været i Novo Nordisk siden 1991, hvor han startede i økonomiafdelingen. I 2004 ramte han chefgangen, da han blev direktør for IT & Corporate.

I den store rokade, der kom efter den tidligere opfattede kronprins Kåre Schultz forlod Novo Nordisk og tog et job som direktør for Lundbeck, blev Lars Fruergaard yderligere direktør for Corporate People & Organisation.

Efter rokaden i 2014 var Lars Fruergaard sammen med direktør for Kina, Stillehavsområdet og marketing Jakob Riis anset for at være de mest sandsynlige arvtagere til Lars Rebiens post.

- På baggrund af hans evne til at skabe resultater, drive forandring og være en rollemodel for at lede en virksomhed "The Novo Nordisk Way" er bestyrelsen overbevist om, at han er den perfekte afløser for Lars Rebien Sørensen, skriver Novo Nordisks bestyrelsesformand, Göran Ando.

Hos Sydbank er analytiker Søren Løntoft Hansen ikke overrasket over, at valget er faldet på Lars Fruergaard.

- Vi har de senere år fået et øget kendskab til de personer, der har været omkring Lars Rebien Sørensen, deriblandt Lars Fruergaard.

- Han er en rolig person, ligesom mange andre i ledelsen. Han er en troværdig mand, der har været med længe og har et dybt kendskab til selskabet, siger analytikeren.