Novo Nordisk-aktien har været et dyrt bekendtskab for aktionærerne i 2016.

Novo Nordisk ser dystert på fremtiden i milliardregnskab

Her udpensles forventningerne til 2017. De lyder på, at omsætningen - de penge, der kommer ind fra salget - vil stige med en til seks procent.

Novo Nordisk er i stiv modvind og for første gang i umindelige tider kan selskabet være på vej ind i en periode uden vækst. Det viser regnskabet for 2016.

Det er dog inklusive en positiv valutaeffekt på to procentpoint, så omsætning kan reelt falde.

Driftsresultatet forventes at vokse nul til fem procent, også inklusive valutamedvind på to procentpoint. Novo Nordisk indikerer altså, at det også for resultatet kan gå tilbage.

Det er hovedsageligt USA, der driller for Novo Nordisk. Længe var landet et Shangri-La for selskabet, da efterspørgslen efter insulin og priserne på medicinen bare steg og steg.

Men i 2016 kom der prispres i markedet, og det ses fortsætte i de næste år.

- 2016 var et udfordrende år. Vi opfyldte vores finansielle forventninger for året, men stærk modvind på det amerikanske marked betød, at vi blev nødt til at revidere vores langsigtede finansielle mål, skriver administrerende direktør Lars Fruergaard i regnskabet.

Novo Nordisk løftede resultatet til 37,9 milliarder kroner i 2016 trods store udfordringer. Omsætningen steg til 111,8 milliarder kroner.