Novo Nordisk indgår forlig på 366 millioner kroner

Det danske medicinalfirma Novo Nordisk indgår forlig og skal betale en regning på 366 millioner kroner i USA for at have nedtonet advarsler om kræftrisiko ved diabetespræparatet Victoza.

Novo Nordisk indgår forlig for at at lukke den sag, som den amerikanske regering på vegne af USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA, har anlagt mod medicinalfirmaet.

Den omhandler markedsføringen af Victoza.

Douglas Langa, som er koncerndirektør med ansvar for North America Operations og direktør for virksomhedens amerikanske datterselskab Novo Nordisk Inc., siger i en skriftelig kommentar:

- Selv om vi er uenige i den amerikanske regerings juridiske konklusioner og afviser at have foretaget os noget ulovligt, er vi glade for at have forhandlet os frem til et forlig, der giver virksomheden mulighed for igen at rette sin fulde opmærksomhed mod at udvikle lægemidler, som kan hjælpe med til at skabe en bedre tilværelse for patienterne.

Forligsaftalen indebærer, at Novo Nordisk betaler cirka 46,5 millioner amerikanske dollar, svarende til 290 millioner kroner, til den amerikanske forbundsregering og til stater, som har givet tilskud til Victoza.

Novo Nordisk vil desuden betale 12,15 millioner dollar, svarende til næsten 76 millioner kroner, med henblik på bilægge sagen, som er anlagt af regeringen.

Victoza blev i 2010 godkendt til at behandle patienter med type 2 diabetes. Præparatet indbragte ifølge Reuters Novo Nordisk 11,5 milliarder kroner i de første seks måneder af 2017.