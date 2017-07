Norwegians vokseværk smerter i regnskabsbøgerne

Første kvartal bød på en dundrende underskud. Så selv om andet kvartal alene har givet overskud på 676 millioner kroner, er det altså ikke nok til at indhente det store tab i første kvartal.

Overskuddet i andet kvartal er også mindre end i samme periode sidste år.

- Regnskabet i dag understreger, at det ikke er gratis at vokse. Det er noget dårligere end forventet, siger aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen.

- Det er et regnskab, hvor Norwegian sænker forventningerne til, hvor meget de skal vokse. Det er ikke hverdagskost.

Luftfartsselskabet selv hæfter sig ved, at der er vækst i antallet af passagerer. Og der er også færre tomme sæder end tidligere på året, efter belægningen er steget til 88 procent.

Men særligt nye fly i flåden har været en dyr pris for den øgede aktivitet.

11 nye fly er blevet indfaset i det første halvår, og det er sammen med olieprisens udvikling årsagerne til underskuddet ifølge koncernchef Bjørn Kjos.

- Vi har haft betydelige ekstraomkostninger til indleje af fly, høj oliepris og passagerafgiften i Norge, hvilket har haft en negativ effekt på resultatet, siger Bjørn Kjos i en pressemeddelelse.

Regnskabet illustrerer ifølge Jacob Pedersen, at Norwegian har problemer med at tjene tilstrækkeligt med penge på de nye passagerer.

- Mit bud er, at den letteste måde at rette op på det er at slække på priskonkurrencen i det nordiske område for at tjene flere penge der, siger han.

- Det kan betyde, at det fald i priser i det nordiske områder, som vi har set over det sidste år, vil bremse op. På nogle ruter kan vi måske lige frem se, at priserne stiger.

- Det er mit bedste bud, at SAS kommer til at følge med der, siger han.