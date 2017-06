Norwegian-piloter nægter at sælge fridage for højere løn

I et forsøg på at dæmme op for mangel på piloter og kabinepersonale i sommertrafikken er Norwegians piloter blevet tilbudt dobbelt overtidsbetaling for at sælge deres fridage. Men svaret blev et nej.

Tilbuddet blev formidlet af Norwegian Pilot Union (NPU) i fredags, skriver den norske avis Dagens Næringsliv.

Flyselskabet havde håbet, at tilbuddet kunne løse den akutte mangel på piloter, som førte til mange aflysninger i weekenden og mandag.

Den dobbelte overtidsbetaling ville udgøre fire gange så meget som piloternes normale løn.

Piloterne fik imidlertid aldrig muligheden for selv at vurdere tilbuddet, for NPU satte foden ned og nægtede at godtage en kortsigtet aftale.

- Når der kommer et tilbud af denne type, er det en del af den kollektive aftale, og så skal der forhandles om det på sædvanlig vis, siger leder i NPU Halvor Vatbar til Dagens Næringsliv.

Han understreger, at tilbuddet kommer, fordi Norwegian i udgangspunktet ikke har nok fastansatte piloter.

Desuden mener han, at attraktive overtidslønninger ikke skal afgøre, om piloterne skal arbejde eller ej.

- Nogen vil måske sige ja til en vagt, selv om de er trætte. Og i dette job skal vi være på mærkerne hele tiden, siger Halvor Vatbar.

Norwegian har ikke ønsket at kommentere tilbuddet.

Det er anden sommer i træk, at flyselskabet har store problemer med at dække alle planlagte afgange med fly og personale, skriver NTB.

Problemerne i år skyldes ifølge det norske nyhedsbureau, at Norwegian har regnet med, at piloterne ville være villige til at sælge deres fridage, ligesom at leveringen af en ny flymodel fra Boeing-fabrikken er forsinket.

Norwegians aflysninger rammer også Danmark.

Således var tre ud af fire flyvninger i hver retning på ruten mellem København og Aalborg aflyst mandag. I stedet havde selskabet indsat busser.

Informationschef i Norwegian Daniel Kirchhoff kan ikke umiddelbart give nogen tidshorisont for, hvornår problemerne er løst.

- Passagererne må være indstillede på, at uregelmæssigheder kan forekomme, siger han ifølge branchemediet check-in.dk.

- Vi kan ikke give noget svar på, hvor mange aflysninger der vil være fremadrettet, og hvor længe det vil vare.