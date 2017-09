Norske SAS-piloter afblæser strejke efter enighed om aftale

Det sker, efter at de to norske pilotforeninger Parat og Norsk Flygerforbund er nået til enighed med ledelsen i SAS om en ny aftale.

- Vi har fået vores vigtigste krav igennem. Det gør, at vi nu kan anbefale aftalen for vores medlemmer, siger forhandlingslederne, Jens Lippestad fra Norsk Flygerforbund og Jan Levi Skogvang fra Parat, i en skriftlig udtalelse.

Parterne forhandlede til langt ud på natten onsdag hos den norske rigsmægler, men kort efter klokken fire kunne parterne komme ud og bekræfte aftalen.

SAS skriver i en pressemeddelelse, at den nye treårige aftale lægger sig tæt op af de aftaler, der senest er blevet indgået med selskabets danske og svenske piloter.

- Vi er glade for, at vi nu er nået til enighed om en ny aftale, og at vi dermed har undgået en strejke, der ville gå ud over vores kunder, siger Eivind Bjurstrøm, der var forhandlingsansvarlig for SAS.

SAS meddelte onsdag, at de havde aflyst omkring 100 flyvninger torsdag på grund af strejken.

Aflysningerne rammer torsdag frem til klokken 14.

- Vi beklager, at vores passagerer er ramt af den igangværende pilotstrejke i Norge. Desværre betyder det aflyste fly og forsinkelser. I øjeblikket gør mange medarbejdere i SAS alt, hvad de kan for at hjælpe vores berørte kunder, skriver SAS.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen fra SAS hvor mange afgange, der vil være berørt torsdag.