Norden kæmper om købedygtige kinesiske turister

Dansk turisme er ved at komme tilbage på sporet efter flere års fald i markedsandele.

Og her er de kinesiske turister vigtige, mener Lise Lyck, som er økonom, turismeekspert og ekstern lektor ved CBS Handelshøjskolen i København.

- De kinesiske turister er vigtige for Danmark for at få en indtjening og gang i samhandlen. De er naturligvis ikke kun vigtige for Danmark, men for turismen i hele verden, fordi de er købedygtige med lyst til at rejse ud, se og opleve ting, siger hun.