Norden-direktør tror på overskud efter hårdt år

Administrerende direktør Jan Rindbo tror dog på, at skuden kan vendes i år, så man veksler de røde tal med sorte.

Således også for rederiet Norden, der kom ud af året med et justeret resultat på -34,6 millioner dollar.

2016 var et skidt år for rederierne, der led under lave fragtrater og overkapacitet af skibe.

- Vi har igennem en lang række tiltag i løbet af 2016 skabt forudsætningen for, at vi kan have overskud i 2017, siger han til Ritzau Finans onsdag efter fremlæggelsen af årsregnskabet.

Han peger blandt andet på, at man har nedbragt omkostningerne på flådedriften med 15 millioner dollar.

Og så peger han på, at udviklingen i kapaciteten på verdensmarkedet for tørlast går den rigtige vej.

- Hvis vi kigger forbi 2017 og ind i 2018, kan vi se, at der næsten ikke bliver bygget flere nye skibe.

- Det skaber en bedre forudsætning for at få balance mellem udbud og efterspørgsel, siger han.

Til gengæld trækker tankskibsudbuddet den anden vej, og det afspejles også i selskabets forventningsspænd for 2017.

Det ligger i niveauet mellem et justeret resultat på minus 20 millioner dollar og et plus på 40 millioner dollar.