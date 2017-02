Nordea skifter ud i toppen af den danske afdeling

- Nordea er i gang med en massiv omstilling med stærkt fokus på kundetilfredshed, et ønske om at være den bedste inden for compliance og med en stærk etik og værdibaseret kultur.

- I den forbindelse er jeg meget glad for at byde Frank Vang-Jensen velkommen, siger koncernchef Casper von Koskull i pressemeddelelsen.

- Han har skabt stærke resultater og vist, at forretning og kundetilfredshed går hånd i hånd.

- Jeg er overbevist om, at Frank Vang-Jensen med sin baggrund er den rette person til at styrke vores forretning yderligere og sikre en kultur i Nordea, hvor vi sætter kunderne i centrum, siger Casper von Koskull.

Frank Vang-Jensen var ansat gennem 18 år i Handelsbanken, og han blev forfremmet flere gange, hvilket til sidst bragte ham til tops i marts 2015.

Det blev dog kun til lidt mere end et år i chefstolen, da Handelsbanken i august afskedigede danskeren.

- Denne beslutning er udelukkende relateret til individet, lød det på daværende tidspunkt fra Handelsbanken.

Frank Vang-Jensen ser frem til sit nye job.

- Jeg er meget stolt over at blive inviteret til at deltage i den omstilling, Nordea er i gang med.

- Jeg ser Nordea som en meget kompetent og økonomisk robust virksomhed med et meget stærkt ønske om at udvikle sig og skabe forbedringer, ikke mindst når det gælder om at sætte kunderne i fokus, siger Frank Vang-Jensen.

Også chef for privatkunder i Nordea Torben Laustsen bliver fjernet fra sin stilling. Dog ikke til pension, men til en anden stilling i Nordea.