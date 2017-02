Nordea lukker for investeringer i kontroversiel olieledning

- Nordea ekskluderer ETP, Sunovo Logistics og Phillips 66 fra alle investeringer på grund af den seneste beslutning om at fortsætte med den omstridte rute for Dapl, skriver han i et opslag.

Dakota Access Pipeline (Dapl) er en olieledning, der løber gennem fire amerikanske stater.

Blandt andet skal ledningen løbe gennem et naturområde i staten North Dakota. Det har ført til protester fra naturorganisationer mod ledningen.

Projektet er tidligere blevet stoppet af miljøhensyn. USA's præsident, Donald Trump, har dog med et præsidentielt dekret genoplivet projektet.

Ledningen skal også gå gennem et reservat for siouxindianerne i Standing Rock-stammen. Stammen siger, at rørledningen kan forgifte deres vandforsyning, og at den krænker deres reservat og kultur.

I december suspenderede Nordea alle kommende investeringer i de tre selskaber, mens banken undersøgte forholdene bag olieledningen.

Nu er banken nået til den konklusion, at den ikke ønsker at føre investeringer over i de tre selskaber.

En af olieledningens største modstandere har været miljøorganisationen Greenpeace. Den har ikke andet end ros tilovers for Nordeas beslutning.

- Dybest set er den her olieledning en dybt kritisabel investering, siger Jens Mattias Clausen, der er klimapolitisk rådgiver i organisationen.

- Det er en meget glædelig nyhed, at Nordea tager konsekvensen af, hvor kritisabel en investering det er.

Han finder særligt olieledningens gang gennem reservatet kritisabel.