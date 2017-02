Nordea lover bod og bedring i håndtering af skattesnyd

- Vi er godt klar over, at vi var under både vores egne og vores tilsyns standarder. Det er noget, vi tager meget alvorligt, siger Matthew Elderfield fra Nordeas koncernledelse.

Elderfield har som chef for group compliance siden maj sidste år haft ansvar for at sikre, at koncernen overholder gældende love og regler.

Han er dermed bragt ind, efter at det i forbindelse med de såkaldte Panama-papirer i april 2016 kom frem, at flere Nordea-kunder havde haft penge i skattely. Det skete i samarbejde med advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

Matthew Elderfield siger, at en af fejlene har været, at bankens filialer har arbejdet for decentraliseret uden en stærk fælles politik.

Banken betragter nu nærmest per definition offshorekonti som højrisikokonti. Og man er blevet mere opmærksom på kunders ofte meget komplicerede virksomhedsstruktur.

Det betyder blandt andet, at der er skruet kraftigt ned for Nordeas offshoreaktiviteter. Banken har som følge af sine interne undersøgelser lukket 111 konti.

Elderfield understreger dog samtidig, at der ikke er fundet bevis for, at ansatte i Nordea har været aktivt involveret i skatteunddragelse.

Men banken er i kølvandet på lækagen ved at give sine interne procedurer og standarder en omfattende overhaling.

- Vores forbedringsrejse er godt undervejs. Men vi har stadig langt at gå, siger Elderfield og efterlyser mere strikse internationale regler.