Nordea forsvarer lån til russisk atomvåbenproducent

Nordea mener ikke, at der er noget galt i at låne penge ud til det russiske statslige selskab Rosatom, der blandt andet kontrollerer virksomheder, der producerer atomvåben.

Bankens pressechef, Petter Brunnberg, forsvarer dog udlånet med, at man ikke direkte støtter produktion af atomvåben.

Og han forklarer over for avisen også, at der er forskel på at investere i en virksomhed og at låne penge til den.

- Ved en investering går pengene direkte ind i selskabet, og via vores kunders penge bliver vi medejere.

- Ved en kreditgivning til et specifikt projekt kan vi på en anden måde se, hvad pengene bruges til, siger han til Svenska Dagbladet.

Petter Brunnberg forsikrer, at lånene til Rosatom ikke går til militære selskaber, men til civile forretningsområder.

Nordea vil ikke oplyse det præcise omfang af bankens forretninger med Rosatom, ligesom man heller ikke vil fortælle, hvor længe de har stået på.

Det kritiseres af Jakob König, der er projektleder for Fair Finance Guide, som forsøger at afdække svenske bankers forretningsetik.

- Det gør det vældigt svært for os at undersøge bankens udlånsvirksomhed. Samtidig er det lånene, der tilfører blod til selskabet. Uden penge vælter man jo omkuld, siger han til avisen.

Det er tidligere kommet frem, at Nordea har lånt penge til et russisk kulselskab, som også var sortlistet af bankens egne investeringsfonde.

Rosatom er stiftet af præsident Putin i 2007. Selskabet har ansvar for Ruslands brug af atomkraft, både civilt og militært.