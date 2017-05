Nordea-flytning vil kun skabe 100 job i København

Ifølge Svenska Dagbladet kan det ske allerede under et bestyrelsesmøde tirsdag 30. maj.

Storbanken, som overvejer at flytte fra Stockholm på grund af udsigt til højere afgifter, forventer at tage en beslutning før sommeren.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kæmper for at få banken til at vælge København frem for Helsinki.

Han pointerer, at det er "mange tusinde arbejdspladser, der er inden for et interessant område for os".

Nordeas ledelse regner ikke med, at særligt mange medarbejdere kommer med ved en eventuel flytning, skriver Børsen.

- Vi regner med, at yderst få mennesker flytter i tilfælde af en flytning. Det kan eventuelt blive nogle specialistfunktioner, skriver Nordeas chef for investorrelationer, Rodney Alfvén, i et svar til avisen.

Spørgsmål: Er "yderst få" under 100 personer?

- Vi har ikke sagt det præcist, men det er en rimelig antagelse, skriver han.

Danmark eller Finland kan heller ikke se frem til en eksplosiv vækst i skatteindtægterne, hvis Nordea flytter.

- Fordi vi betaler en aktivitetsbaseret skat, det vil sige, at vi betaler skat, hvor vi har aktiviteter, så forventer vi ikke nogen ændringer i selskabsskatten, skriver Rodney Alfvén.

Stort set det eneste der flyttes, er systemisk risiko, konkluderer Jesper Rangvid, professor i finansiering ved CBS:

- Væk fra et system med stram regulering over til et system med - i Nordeas øjne - forholdsvis lav regulering.

Nordea har en samlet balance på 4800 milliarder kroner.

Da Danmark, i modsætning til Finland, ikke er med i EU's bankunion, hænger danske skattebetalere i yderste konsekvens på regningen ved en eventuel fremtidig bankkrise.