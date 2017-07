Nordea fælder dom over fremtidig hjemstavn til september

Men det er flytteplanerne, der har været i fokus. Ikke mindst efter at Sverige har meldt ud, at landet overvejer at indtræde i EU's bankunion.

Regnskabet for halvåret viser et nettoresultat på 1,6 milliarder euro.

- Da der er fremkommet nye initiativer i Skandinavien om at undersøge muligheden for at tilslutte sig bankunionen, ønsker vi at analysere denne information, inden vi i september træffer en endelig beslutning om placering af hovedsædet, skriver Nordea-direktør Kasper von Koskull i regnskabet.

Nye skatter til svenske banker har fået Nordea til at gennemføre en større analyse af, om den skal flytte sit hovedsæde. Skattepengene skal bruges til at opbygge et sikkerhedsnet for finanssektoren i landet.

København er i spil som nyt hjem for finanskæmpen.

Mens Nordeas ledelse har tumlet med flytteplaner, er forretningen kørt dårligere.

I første halvår steg omkostningerne med omkring 150 millioner euro, og det har sendt resultaterne nedad. Nettoresultatet i første halvår faldt med 11 procent i forhold til samme periode sidste år.

De stigende omkostninger er delvist udløst af de mange skandaler, der har omgivet banken de seneste år.

Panama-papirerne og ikke mindst nyheden om, at banken var blevet brugt til storstilet hvidvask af penge i Baltikum, har ført til, at der bliver kastet penge i at rydde op og sikre sig bedre.

- Aktivitetsniveauet i vores arbejde med forenkling og transformation af banken lå på et meget højt niveau i kvartalet, og det har påvirket udviklingen i omkostningerne, skriver direktør Kasper von Koskull i regnskabet.

Nordea giver ikke tal for, hvordan det er gået for den danske del af forretningen. Men banken giver dog et par ord med på vejen.

- Nettorenteindtægterne faldt på grund af lavere udlån til forbrug, hvilket kun delvist blev kompenseret af en lille stigning i realkreditaktiviteten.

- Indlånet voksede, hvilket reflekterer, at kunderne får penge tilbage i skat og udbetaling af dividender, skriver Nordea.