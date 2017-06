Nike storsælger i Kina og slår analytikeres forventninger

Således steg Nikes nettoindtægt til en milliard dollar - eller 60 cent per aktie - i fjerde kvartal fra 846 millioner dollar - eller 49 cent per aktie - et år tidligere.

I fjerde kvartal, der sluttede 31. maj, steg omsætningen 5,3 procent til 8,68 milliarder dollar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Analytikere havde i gennemsnit forventet en omsætning på 8,63 milliarder dollar.

Det fik torsdag Nikes aktie til at stige 3,2 procent til 54,87 dollar.

Årsagen til det positive resultat skal findes i en større efterspørgsel i Vesteuropa, Kina og på nye markeder.

Nike fremhæver også selv generelt en større efterspørgsel på sportstøj og løbetøj.

I fjerde kvartal steg salget i Vesteuropa, der er Nikes næststørste marked, fire procent.

Men især i Kina blev der hevet flere sko, trøjer og fodbolde ned fra hylderne. Her steg salget således hele 11 procent.

I Kina har Nike moderniseret mange af sine butikker og øget onlineindsatsen i et forsøg på at genoplive efterspørgslen i verdens andenstørste økonomi. Og det ser altså ud til at have virket.

Set i lyset af den skærpede konkurrence i Nordamerika og for at booste sine kernemærker såsom ZoomX, Air VaporMax og Nike React oplyste Nike tidligere i juni, at selskabet vil reducere sin globale arbejdsstyrke med to procent.

Nike dominerer sammen med Adidas verdensmarkedet for sko, sportstøj og tilbehør.

Nikes danske konkurrent, Hummel, har også vist pæn vækst de seneste år.

Hummel er dog ikke at finde i Kina.

Det danske brand, der er ejet af erhvervsmanden Christian Stadil, blev i 2012 uenig med sin kinesiske partner og trak sig fra markedet. Planerne var ellers, at der skulle bygges 100 Hummel-butikker på få år.