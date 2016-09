Danmarks Nationalbank sænker vækstprognose for økonomien i 2016 og 2017, mens udsigten for 2018 er uændret.

Nationalbanken venter lidt lavere vækst i dansk økonomi

Danmarks Nationalbank sænker vækstprognose for økonomien i 2016 og 2017, mens udsigten for 2018 er uændret.

Det fremgår ifølge Ritzau Finans af kvartalsoversigten for tredje kvartal, der er offentliggjort onsdag formiddag. Briternes kommende farvel til EU koster for dansk økonomi, men andre faktorer trækker i den anden retning, lyder det i kvartalsoversigten.

Nationalbanken ser ikke længere helt så optimistisk på udviklingen i dansk økonomi. Banken sænker sin prognose for væksten i det danske bruttonationalprodukt (BNP) en smule for 2016 og 2017, mens prognosen for 2018 er fastholdt.

- Briternes beslutning om at forlade EU-­samarbejdet har reduceret den forventede vækst på de danske eksportmarkeder en lille smule.

- Der er imidlertid fortsat stærke stimuli i form af lave renter og stigende disponible indkomster, som understøtter efterspørgslen i dansk økonomi.

I indeværende år venter Nationalbanken nu en BNP-vækst på 0,9 procent mod en forventning om en vækst på 1,0 procent ved den senest offentliggjorte prognose i midten af juni.

For 2017 ventes der nu en BNP-vækst på 1,5 procent mod den tidligere forventning om en vækst på 1,6 procent. Forventningen til 2018 lyder fortsat på en vækst på 1,8 procent.

Mens det på papiret er en nedjustering af økonomien, så er flere økonomer positivt overraskede over, at det trods alt ikke blev til en større lussing i kølvandet på briternes EU-exit.

Cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank kalder det en marginal nedjustering:

- Til trods for at der siden sidste prognose har været et britisk nej til EU, som mange - også vi - havde frygtet ville påvirke økonomien negativt, siger Las Olsen.

- Nationalbanken konstaterer, at brexit har påvirket briternes egen økonomi, men at det har haft meget lille betydning udenfor, indtil videre i hvert fald. Det er vi enige i, og derfor giver det god mening at nøjes med en marginal nedjustering, skriver han i en kommentar.