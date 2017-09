Nationalbank er bekymret for Københavns boligprisstigninger

Mens boligpriserne udvikler sig fornuftigt i hele landet, så er der grund til at være bekymret for udviklingen i landets større byer - dog især København.

- Der har i en længere periode været fremgang på boligmarkedet. I begyndelsen var stigningerne i aktivitet og priser koncentreret i de store byer, men de har nu spredt sig til så godt som hele landet.

- Prisstigningstakten på ejerlejligheder i hovedstaden er dog fortsat bekymrende høj. Prisniveauet vurderes at være højere, end udviklingen i de disponible indkomster og renter tilsiger, konkluderer banken.

Det øger bekymringen hos nationalbankdirektør Lars Rohde, at boligmarkedet i København samtidig er mere rentefølsomt end i resten af landet. Det skyldes blandt andet, at boligejerne i hovedstaden oftere vælger mere risikable låntyper.

Men det er med til at dæmpe bekymringen, at en aftale om boligbeskatning, som et bredt flertal i folketinget indgik i maj 2017, lægger en dæmper på boligprisernes himmelflugt i København.

Nye skrappere regler for nye boliglån i København og Aarhus skal fra 1. oktober mindske muligheden for at få lån med afdragsfrihed og fleksibel rente for boligkøbere, som har stor gæld i forhold til deres indtægt.

Aftalen vil ifølge Nationalbanken understøtte priserne på boliger uden for de store byer.

- Mens priserne på for eksempel lejligheder i København vil stige mindre eller eventuelt falde frem mod 2021, skriver nationalbanken i en analyse af aftalen.

Nationalbanken regner med, at prisen på enfamiliehuse generelt vil stige med cirka tre procent om året frem mod 2019.

Ifølge Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann betyder det, at en gennemsnitlig boligejer forventes at blive 182.000 kroner rigere på murstenspenge i 2017, 2018 og 2019.

- Hvis Nationalbanken får ret i sin prognose, betyder det stigende huspriser og stigende friværdier, skriver hun i en kommentar.

- Eksisterende boligejere får derved mere at gøre godt med enten nu eller på et senere tidspunkt, når huset skal sælges, mens kommende boligkøbere må belave sig på, at det bliver lidt dyrere at realisere deres boligdrømme.